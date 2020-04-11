تواصل محافظة بني سويف حملاتها المكثفة التي أمر بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لتنفيذ القرارات الخاصة بغلق المحال العامة ومنع إقامة الأسواق العشوائية، ضمن الاجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وفي هذا السياق كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن حملاتها على الأسواق والمحال؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، حيث تم منع إقامة سوق الفشن العمومي، والذي كان مقررًا اليوم السبت، وذلك تحت إشراف من الوحدة المحلية برئاسة أحمد دسوقي وبالتعاون مع قوة من مركز الشرطة.