

قالت ميريت جبريل، مصرية سويدية متعافية من كورونا، إنها عانت من ارتفاع خفيف في درجة حرارتها، إضافة إلى السعال، دون شعوره بأي ألم، مشيرة إلى أنها بعد مرور أيام من إصابتها بدأت درجة حرارتها والسعال في الارتفاع بشكل أكبر.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الجمعة، أنها انتقلت إلى مستشفى العزل الصحي بالعجمي، بعد أن جاءت نتيجة تحاليلها بكورونا إيجابية، لافتة إلى أن وزارة الصحة تواصلت معها لتزويدها بالتفاصيل كافة.

ولفتت إلى أنها نشرت على أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، توثيقًا لتجربتها في مستشفى العزل بالعجمي؛ لطمأنة المصريين بأن النظام الصحي يسير بشكل جيد، وكرسالة للعالم.

وأضافت أنها ارتبطت بعلاقات طيبة بالعاملين بمستشفى العزل الصح بالعجمي، وصلت للصداقة، داعية لهم بالصحة والسلامة

ووجهت الشكر لأحد أطباء مستشفى الحميات بالعباسية لتصميمه على دخولها مستشفى العزل فورًا، منذ بدء إصابتها بفيروس كورونا.