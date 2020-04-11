 رئيس الأرجنتين يعلن تمديد إجراءات الإغلاق في البلاد لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الأرجنتين يعلن تمديد إجراءات الإغلاق في البلاد لمواجهة كورونا

رويترز
نشر فى : السبت 11 أبريل 2020 - 4:58 ص | آخر تحديث : السبت 11 أبريل 2020 - 4:58 ص

قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز في كلمة عبر التلفزيون مساء الجمعة، إنه سيتم تمديد إجراءات العزل العام التي تم فرضها‭ ‬الشهر الماضي كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا حتى 27 أبريل.

وأضاف أن هذا الإجراء لن يسري إلا على المدن الرئيسية.

ويعيش معظم السكان في المناطق الحضرية مثل بوينس أيرس وميندوزا وقرطبة.ويوجد بالأرجنتين مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من بينها حزام بامبارس الزراعي الذي يجعل البلاد أحد أكبر مصدري الغذاء في العالم.

وتم فرض العزل العام لأول مرة في 20 مارس .

وقال فرنانديز إن بقاء الأرجنتينيين في منازلهم ساعد في الحد من معدل الإصابات الجديدة.

وأضاف "نجحنا في إبطاء حالات الإصابة الجديدة".

وطبقا للبيانات الرسمية يوجد بالأرجنتين 1975 حالة إصابة مؤكدة ب كورونا حتى الآن توفي منها 82 حالة.

وقال فرنانديز "بدون إجراءات العزل العام كان يمكن أن يكون لدينا الآن 45 ألف حالة .."الإغلاق لم يذهب سدى".


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