قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن نسبة الإصابة بكورونا في القطاع الصناعي منخفضة، مشيرة إلى أن عند اكتشاف إصابة أي من عمال أحد المصانع بالفيروس، يتم عزل العامل وتعقيم المصنع وتقصي المخالطين للمصاب ومتابعتهم، بما لا يضر بالعملية الإنتاجية.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، أن القطاعات الصناعية الهامة، متوفر فيها مخزون كافي من المستلزمات الطبية والغذائية بشكل آمن، لافتة إلى أن بعض القطاعات الصناعية تأثرت بأزمة كورونا؛ نتيجة لاستيراد مستلزماتها من الخارج.

وأشارت إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء باستغلال محنة كورونا؛ للعمل على إنتاج مستلزمات القطاعات الصناعية التي يتم استيرادها من الخارج، متابعة أن ذلك سيؤدي إلى توفير فرص عمل، إضافة إلى التقليل من استيراد منتجات الإدخال الصناعي أو قطع الغيار.