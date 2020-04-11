دير شبيجل: أمريكا قامت بتحديث أسلحة نووية لها في ألمانيا بعملية سرية

ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن الولايات المتحدة قامت بتحديث أسلحة نووية لها منشورة في ألمانيا.

وجاء في تقرير المجلة الصادرة اليوم السبت أن العملية السرية تمت في خريف عام 2019.

وبحسب التقرير، نقل سلاح الجو الأمريكي على متن طائرة عسكرية نحو 20 سلاحا نوويا طراز "بي-16" من قاعدة "بوشل" العسكرية في ولاية راينلاند-بفالتس إلى الولايات المتحدة، حيث تم تثبيت برمجيات جديدة لمنظومة الأسلحة على مدار يومين.

وذكرت المجلة أن الإدارة الأمريكية أطلعت الحكومة الألمانية على هذه الخطوة قبل فترة قصيرة من القيام بها. وأوضح التقرير أن الحكومة الألمانية وضعت قوات الجيش الألماني على أهبة الاستعداد للتعامل حال حدوث أي خطأ في نقل شحنة الأسلحة، أو تفريغها.

تجدر الإشارة إلى أن القنابل النووية في بوشل جزء من الردع النووي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ولم تؤكد مصادر رسمية في ألمانيا أو أمريكا وجودها هناك حتى الآن. وتم تحديد مقاتلات "تورنيدو" التابعة للجيش الألماني لتزويدها بهذه القنابل للاستخدام حال الضرورة.

ويسعى حزبا "اليسار" و"الخضر" في ألمانيا منذ فترة طويلة لسحب هذه القنابل من البلاد. ودعا إلى ذلك بشدة المرشح الأبرز للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية عام 2017، مارتن شولتس.