باحثون صينيون: كورونا يمكن أن ينتقل عبر 4 أمتار في الهواء

أظهرت دراسة أجريت في مستشفى ميداني في مدينة ووهان الصينية ونشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يلوث الأسطح والهواء في محيط المرضى لمسافة قد تصل إلى 4 أمتار، أي ضعف المسافة التي تقول الإرشادات الصحية الحالية إن الأشخاص يجب أن يتركوها بينهم في الأماكن العامة.

إلا أن الدراسة التي نشرتها مجلة "إميرجينج إنفكشيوس ديزيزيز" التابعة لهذه المراكز، محدودة؛ لأنها تؤكد أن الفحص المستخدم يسمح برصد وجود الفيروس وليس كمية الشحنة الفيروسية القابلة للبقاء.

بعبارة أخرى، كون الفيروس الذي ينتقل في الجو من خلال عطس المرضى أو تنفسهم، قادرا على الانتقال مسافة قد تصل إلى 4 أمتار، لا يعني أن هذه الجزيئات ستكون بكميات كافية لإصابة آخرين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأخذ الباحثون الصينيون عينات في قسم الإنعاش (15 مريضا) في مستشفى هوشينشان في ووهان في 19 فبراير الماضي و2 مارس الماضي، ومن قسم العناية العادية الذي يضم مرضى أقل خطورة (24 منهم).

وأخذت العينات من الأرض وفأرة الحواسيب وسلال المهملات وحواجز الأسرة ومعدات حماية الطواقم الطبية وفتحات التهوية ومن هواء الغرف في أماكن عدة.

وكتب الباحثون في دراستهم أن الفيروس "كان منتشرا بشكل واسع في الجو وعلى أسطح المعدات في قسم الإنعاش وقسم العناية العادية؛ ما يشكل خطرا محتملا مرتفعا لإصابة الطواقم الطبية والأشخاص الذين يكونون على تماس قريب".

وكانت أكثر المناطق تلوثا تلك الواقعة قرب المرضى في قسم العناية المركزة. أما أكثر القطع تلوثا فهي فأرة الحاسوب تليها سلال المهملات والأسرة وقبضات الأبواب.

كذلك حملت نصف نعول أحذية الطوقم الطبية آثار الفيروس، لذا أوصى الباحثون "بتطهير نعول الأحذية قبل الخروج من أقسام يعالج فيها مرضى كورونا"، فضلا عن تعقيم كل الكمامات بعد استخدامها قبل رميها.

وعثر الباحثون على أثر فيروس مرة على بعد 4 أمتار من المريض ما دفعهم إلى اعتبار أن "المسافة القصوى لانتشار رذاذ الفيروس قد تكون 4 أمتار". وعثر على أثر للفيروس في فتحة التهوية من حيث يخرج هواء الغرف.

ونظرا إلى التلوث الكبير لمحيط المرضى، رأى الباحثون أن "الحجر المنزلي للأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم بكوفيد-19 قد لا يكون الاستراتيجية الفعالة للسيطرة على هذا المرض".

ويشكل رذاذ العطس أو السعال الطريقة الرئيسية لانتقال عدوى كورونا، إلا أن الإنسان يصدر رذاذا مجهريا عندما يتكلم ويتنفس ويشكل وجود الفيروس بكميات كافية في هذا الرذاذ محور نقاش علمي مكثف.