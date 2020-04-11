تراجع عدد أفراد الشرطة في هونج كونج بسبب الاستقالات وانخفاض عدد المجندين

ظهرت علامات تراجع في عدد أفراد قوة الشرطة في هونج كونج، مع زيادة الاستقالات وتراجع التجنيد، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات تفشي فيروس كورونا، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي أحيانا ما يتخللها أعمال عنف، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ومن يونيو العام الماضي، عندما اندلعت الاحتجاجات في هونج كونج ضد مشروع تسليم المطلوبين، الذي دعمته الصين، حتى فبراير، استقال إجمالي 446 رجل شرطة، بزيادة 38% عن العام السابق.

وجندت الشرطة 766 شخصا في تلك الفترة بانخفاض من 1341، وأقل بشكل كبير عن العدد المستهدف بالتجنيد وهو أكثر من 1800.

وكانت هونج كونج قد سجلت 16 حالة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة؛ مما يرفع إجمالي الحالات إلى حوالي 990.