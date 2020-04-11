قال الدكتور مجدي زكريا، مدير مركز مجدي يعقوب للقلب، إن مؤسسة مجدي يعقوب، اتخذت احتياطاتها الوقائية، منذ بدء انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، أن بعد ظهور فيروس كورونا في مصر، بدأ المركز في عمل فحوصات مبدئية لكل القادمين للمستشفى والمرضى والعاملين، مشيرًا إلى أنه تم الاشتباه منذ ثلاثة أيام في إصابة والدة طفل من المرضى بالمركز بالفيروس، وتم إجراء تحاليل لها.

وأوضح أن نتائج تحاليل الأم جاءت إيجابية، وتم نقلها إلى مستشفى الصداقة للعزل الصحي بأسوان، مؤكدًا أن تحاليل نجلها والعاملين بالمركز جاءت سلبية بالكامل.

ولفت إلى أنه من الوارد أن يصاب العاملين بالقطاع الطبي بالمركز بكورونا، متابعًا: «نحن نتعامل مع وباء عالمي، ولا يوجد مستشفى في مصر لديه رفاهية القرار بالإغلاق».

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 17 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1794 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 505 حالة، من ضمنهم 384 متعافيًا.