طالبان تطالب أمريكا بوقف الهجمات على مناطق غير قتالية في أفغانستان

طلبت حركة طالبان من الجيش الأمريكي في أفغانستان، عدم مهاجمة المناطق غير القتالية، طبقا لما ذكره متحدث باسم المكتب السياسي للحركة اليوم السبت.

وقال سهيل شاهين، إن المكتب السياسي للحركة ومقره الدوحة أجرى نقاشا مفصلا الليلة الماضية مع أوستن سكوت ميلر، قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان بشأن منع العمليات الليلية في تلك المناطق.

ونشرت حركة طالبان مقطع فيديو، يظهر منزلا تزعم قيام القوات الأمريكية بقصفه في إقليم باداخشان شمال شرق البلاد أمس الجمعة. ولم يتسن التحقق من صحته من مصدر مستقل.

وذكر متحدث باسم الجيش الأمريكي، سوني ليجيت، أن ميلر عقد اجتماعا مع "زعماء طالبان مختارين"، ناقشوا خلاله "تقليص العنف". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، وقع انفجار مساء أمس الجمعة في منطقة سبين بولداك بإقليم قندهار جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين آخرين. وألقى متحدث باسم حاكم إقليم قندهار، بهير أحمدي باللوم في الهجوم على طالبان.

كما هاجمت طالبان أيضا منطقة خواجا أوماري بإقليم غزني جنوب شرق البلاد أمس الجمعة، حسب أعضاء من مجلس الإقليم.

وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت أمس الأول الخميس الإفراج عن 100 من سجناء طالبان، ليصل العدد الإجمالي للمسلحين الذين تم الإفراج عنهم هذا الأسبوع إلى نحو 200.

وأشارت الحكومة الأفغانية إلى أنها ستفرج عن 1500 سجين من طالبان قبل بدء محادثات سلام مع الحركة بمشاركة جميع أطياف المجتمع الأفغاني، لكن طالبان تصر على الإفراج عن 5 آلاف سجين قبل البدء في أي محادثات.