جاتوزو: زوجتي منعتني من الانتقال لبوكاجونيورز بعد ميلان

حكى جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي، عن حبه الشديد لفريق بوكاجونيورز الأرجنتيني، والأسباب التي منعته من الانتقال إليه في 2012.

وصل مدرب نابولي البالغ من العمر 42 عامًا إلى نهاية 13 عامًا في ميلانو في عام 2012 وكان مجانيًا حين ذلك، لكنه رحل إلى نادي سيون في سويسرا لمدة موسم واعتزل بعد ذلك.

وتحدث عن بوكاجونيورز في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية ونقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا" اليوم السبت:«ليس سرا أنني معجب دائما بوكا جونيورز وكنت محظوظًا بما يكفي للعب ضدهم والفوز بكأس العالم للأندية 2007، وكذلك مباراة ودية في كأس أودي في ألمانيا».

وأَضاف:«كنت على وشك الانضمام إلى بوكا في عام 2012، لكن زوجتي هي المسؤولة عن أسرتي ولم تسمح لي بالذهاب، أطفالنا كانوا صغار جدًا في ذلك الوقت ، لذا لم تكون الظروف العائلية مناسبة لذلك».

وتولى جاتوزو قيادة فريق نابولي هذا الموسم، بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن صفوف الفريق.