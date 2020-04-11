تقرير: رينجرز لم يفكر في التعاقد مع مصطفى محمد

كشف تقرير صحفي أسكتلندي حقيقىة اهتمام ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق رينجرز الأسكتلندي، بالتعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

ووفقًا لموقع قع «رينجرز نيوز» فإن ما تم تدواله بشأن اهتمام جيرارد بمهاجم الزمالك « مجرد هراء»، وقامت بنفي التصريحات التي قالها الصربي ميتشو المدرب السابق للفريق الأبيض الذي أكد أن اللاعب كان على مقربة من الانتقال لرينجرز مقابل 4 مليون يورو.

وأضاف الموقع :"النادي أكد أنه لم يتابع اللاعب ولم يكن يومًا على قائمة اهتمامات النادي وبالتأكيد لم يتحدث معه النادي ولا حتى المدير الفني."

وأتم : "نرفض أن يتم استخدام اسم نادي رينجرز لرفع القيمة السوقية للاعبين."

ولم يكن ميتشو الوحيد الذي تحدث بشأن اهتمام رينجرز بالتعاقد مع مصطفى محمد، حيث ذكرت صحيفة "سكوتش صن" الأسكتلندية أن رينجرز طلب استعارة اللاعب في يناير الماضي.