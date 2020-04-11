باكستان تحظر تصدير جميع الأدوية المضادة للملاريا

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حظرت السلطات الباكستانية تصدير كل الأدوية المضادة للملاريا لضمان مخزون محلي كاف من العقار الممكن أن يستخدم في علاج مرضى فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وقال ساجد شاه، وهو ناطق باسم وزارة الصحة اليوم السبت: "فرضت وزارة التجارة حظرا على تصدير الأدوية المضادة للملاريا اعتبارا من تاريخه".

يشمل الحظر عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء الملاريا غير المكلف الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سوف يغير المسار في مكافحة الجائحة، رغم أنه لم يثبت علميا أنه علاج للفيروس.

وفرضت السلطات القيود أمس الأول الخميس ولكنها لم تعلن عنها إلا اليوم. سوف تظل قائمة حتى صدور قرار من جانب لجنة التنسيق الدولي بشأن كوفيد-19 وهي هيئة تمثل قادة مدنيين وعسكريين.

وقال أختر عباس، المتحدث باسم هيئة مراقبة الدواء الباكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك نحو 700 وحدة تصنيع دواء في البلاد وأكثر من مئتي وحدة تنتج بالفعل العقار المضاد للملاريا.

وأكد وزير الصحة ظافر ميرزا تسجيل 4788 حالة إصابة و77 وفاة جراء الفيروس.

وأضاف أنه تم تسجيل 190 حالة إصابة جديدة في الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وكانت الحكومة قد حظرت في وقت سابق تصدير العقار ثم رفعت الحظر.