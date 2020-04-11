اعتقال 18 ألف شخص في بغداد خالفوا أوامر حظر التجول المفروض بسبب كورونا

أعلنت شرطة العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة، إلقاء القبض على أكثر من 18 ألف شخص خالفوا تعليمات حظر التجول، المرتبط بجهود مكافحة فيروس كورونا في البلاد للفترة من 17 مارس وحتى 10 أبريل الحالي.

وقالت الشرطة، إنها أصدرت 44 ألفا و502 غرامة لمخالفين، واحتجزت 1191 عجلة خالف أصحابها التعليمات، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وفي كربلاء، أعلنت شرطة المحافظة اعتقال 70 شخصا بتهمة مخالفة حظر التجوال. ولم تبين السلطات فترة الاعتقال للمخالفين، لكن المختصين الصحيين حذروا من أن السجون ومراكز الاحتجاز قد تكون أماكن ينتقل فيها الفيروس بشراسة بسبب الاكتظاظ وصعوبة تطبيق إجراءات العزل الاجتماعي.

وحتى الآن تم تسجيل 1279 إصابة و70 وفاة بفيروس كورونا في العراق، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

إلا إن وكالة "رويترز" للأنباء تقول إن الأرقام أعلى بكثير في هذه البلاد، وتشكك بإحصائيات وزارة الصحة، اعتمادا على تصريحات أطباء قالوا إن الأرقام قد تصل إلى آلاف.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة العراقية نجاح عملية رفع ورم سرطاني "ضخم" من ذراع مريض مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 15 عاما.