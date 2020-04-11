«صحة المنيا»: تعافي 6 مصابين بكورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبخاصة بمركز مغاغة، عقب ظهور حالة إيجابية لعائد من تركيا، وتسببه في نقل العدوى لأسرته؛ ما استدعى وضع 4 أسر كاملة بقرية نيازي في مركز مغاغة تحت الحجر الصحي.

وأعلنت الصحة، تعافي 6 مصابين، بينهم 5 داخل مستشفى الحجر الصحي بملوي جنوب المنيا، وواحد بمستشفى إسنا، وعودتهم إلى منازلهم عقب خضوعهم للعلاج، بينهم مصاب قرية منشية نيازي، إحدى قرى الحجر الصحي، الذي قضى أكثر من 10 أيام داخل مستشفى الحجر الصحي بإسنا، فيما يخضع 4 آخرون من أسرته، بينهم والده وشقيقه وزوجته وابنته للعلاج للتعافي من فيروس كورونا المستجد.

فيما تم احتجاز 3 حالات، بينهم حالتان من قرية منشية نيازي للاشتباه في الإصابة بالوباء من المخالطين للمصابين داخل مستشفى حميات مغاغة؛ لإجراء التحاليل اللازمة وانتظار النتائج للتأكد من عدم الإصابة أو نقلهم لمستشفى الحجر الصحي بملوي، والثالثة قاضي بمستشفى الصفوة بـ6 أكتوبر.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الطب الوقائي، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وتوفير كل سبل الدعم للأسر الموضوعة ضمن الحجر الصحي.