أطفال سوريا يكافحون للتعلم عن بعد في زمن كورونا



تبدأ دانيل الدبيس مُدرسة الجغرافيا صاحبة ال42 عاما، درسا جديدا في فصل خالٍ من الطلاب، ولكن وجود كاميرا هاتف ذكى مفتوحة تصور المدرسة التي تشرح الدرس عبر سبورة بيضاء كافية ليعلم المشاهد أن تلك حصة تعلم عن بعد لتجنب عدوى كورونا.

في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لقناة فرانس 24، سلط الضوء على الأوضاع في إدلب السورية في زمن كورونا.

غير أن جهود التعليم عن بعد في تلك البقعة شمال غرب سوريا تصطدم بانقطاع متكرر للكهرباء والإنترنت والأخطر من ذلك تجدد المعارك وموجات النزوح الجماعى.

وتقول الدبيس إن مدرستها كانت تضم 1000 طالبة لم تستمر سوى 650 فقط منهن في تلقي الحصص عن بعد نظرا لعدم امتلاك البقية للهواتف الذكية لمتابعة المنهج.

في إدلب التى تشهد معارك متكررة تأوي 3 ملايين شخص، لم تسجل حالة إصابة واحدة بكورونا ولكن عمال إغاثة يرجحون حدوث كارثة ما إن وصل الوباء لتلك البقعة.

وتقول دانيل التى رسمت خريطة كبيرة لسوريا علي السبورة إنها تستخدم تطبيق واتس آب لإرسال الحصص المصورة بالفيديو لتلميذاتها.

وتضيف دانيل أنه حتى في ظل وجود التطبيق الهاتفي الذي يسهل التعليم عن بعد، فتلك التطبيقات لا تجدى في سوريا التي بالكاد يحصل التلاميذ فيها على ساعات قليلة على إنترنت بطيء بينما يؤدي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربى لتعذر شحن الطالبات لهواتفه.

وفى بقعة أخرى من إدلب، تجلس طالبة الثانوية العامة نور سرميني، بين أكوام من كتبها ودفاترها بينما تحدق بشغف في شاشة هاتفها الذكي متنقلة بين مجموعات واتس آب بين كل معلمة وأخرى كى لا يفوتها شيئ من الدراسة.

وقالت نور: "ماذا يعني الفيروس لنا فليس أول عائق يواجهنا بعد 9 سنوات من الحرب والقصف فإذا لم تفلح تلك الحروب في منعنا عن التعليم فهل بوسع كورونا فعل ذلك".

يذكر أن نحو 530 مدرسة تعرضت للدمار فى محافظة إدلب بما يعادل نصف قوة المدارس بالمحافظة والتى تشرف على تعليم 280 ألف طفل فيها.

وبالانتقال إلى بقعة أخرى وهذه المرة بمخيم من كفر يهمول، إذ يقوم المدرس الشاب أحمد راتب بتصوير فيديو لحصة الرياضيات من داخل خيمته المتواضعة ليرسلها لتلاميذه عبر تطبيقي "واتس آب" و"تليجرام".

ويقول أحمد: "نفعل ما أقصى طاقتنا كي لا يحرم أبناؤنا التعليم ولكن أزمة قلة الهواتف الذكية وانقطاع التيار الكهربى ستعيق كثير من الطلاب".

أما في العاصمة السورية دمشق التي تشهد إصابات عديدة بكورونا، فقد قررت الحكومة بث الحصص التعليمية عبر قنوات تلفزيونية ولكن ماذا بوسع تلك القنوات أن تفيد بانقطاع يومي للكهرباء يصل لـ14 ساعة بحسب "فرانس 24"، وكذلك حددت الحكومة سعة معينة لاستخدام الإنترنت لكل عائلة بما لا يتيح المرونة لتعلم عن بعد إن وجد.

وبالانتقال لشمال شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة المسلحين الأكراد والتي لم تشهد تسجيل حالة إصابة بكورونا وسط عجز طبي وقلة تحليلات كورونا، تنظم الإدارة الكردية حصصا تعليمية عبر شاشات التلفاز وعبر تطبيق يوتيوب، بينما يتواصل المدرسون مع طلابهم خلال "واتس آب"، بحسب نور الدين محمد أحد مسؤولين التعليم بالمنطقة.

ويقول بندر إسماعيل والد 3 أطفال إن الحلقات الأولى من التعليم عن بعد قد فاتت أبنائه بسبب سوء شبكة الإنترنت وانقطاع الكهرباء آملا بأن تحل الإدارة الكردية المشكلة.

وتقول حياة عباس مدرسة لغة كردية إنها تشتاق كثيرا للتعليم التقليدى الطبيعى نظرا لأن حصص التعليم عن بعد لا تتيح لها غير نصف ساعة تحاول قدر الإمكان فيها تبسيط الدروس ولكن بحسب قولها "لا تجد ذلك الوقت المتاح لها كافيا لمناقشة الطلاب وسماع أسئلتهم كما كانت تفضل أن يكون".