السيول والفيضانات تلحق أضرارا بـ16 محافظة إيرانية

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قال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الاحمر الايراني مرتضى سليمي إن 16 محافظة تضررت جراء السيول والفيضانات خلال الـ 72 ساعة الماضية وإغاثة 1052 شخصا في البلاد.

وأضاف سليمي، في تصريح صحفي اليوم السبت أن رجال الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر قاموا بعمليات الاغاثة في 29 مدينة وقرية وفي الطرق الجبلية،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتابع أنه تم إخلاء 69 منزلا من مياه الفيضانات إلى مناطق آمنة.

تأتي السيول والفيضانات لتزيد معاناة إيران التي تكافح تفشي فيروس كورونا الذي حصد ارواح4232شخصا فيما اصاب 68192آخرين، بحسب اخر البيانات التي نشرت امس الجمعة