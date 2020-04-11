كارتيرون يمد فترة الراحة بعد قرار الكاف

استقر باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك على مد فترة الراحة التي منحها في وقتٍ سابق للاعبين، وذلك استغلالًا لفترة التوقف الجارية حاليًا.

وتأتي تلك الخطوة من الجهاز الفني للزمالك في ظل قرار الاتحاد الإفريقي الصادر ظهر اليوم السبت بشأن تأجيل المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.

وكان نادي الزمالك قد أغلق مقره في شهر مارس الماضي وتحديدًا مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، وذلك كإجراء احترازي اتبعته بقية الأندية المصرية.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد اتخذ قرارًا بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، فيما كان الاتحاد المصري قد اتخذ قرارًا بمد تعليق الأنشطة المحلية حتى نهاية إبريل الجاري.