أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق يؤدون اليمين الدستورية

أدى أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس العراقي برهم صالح بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وقال الرئيس العراقي عقب انتهاء مراسم أداء اليمين الدستورية، إن "العراق اتخذ خطوة مهمة نحو استكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساته الدستورية وأن المحكمة الاتحادية هي الحارس الأمين للنظام الديموقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة وضمان نفاذ القانون وصيانة الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة" .

وأضاف أن إكمال تشكيل المحكمة الاتحادية يمثل خطوة مهمة وأساسية نحو استكمال المتطلبات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة، التي تمثل استحقاقاً وطنياً وشعبياً يتطلع إليه العراقيون، للتعبير عن إرادتهم بعيداً عن كل التأثيرات للشروع بمرحلة جديدة على طريق بناء عملية سياسية تنهض بمجلس نيابي يعبر عن إرادة الناخبين.

كان مجلس الوزراء العراقي قرر في يناير قد حدد العاشر من شهر أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، بناء على اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.