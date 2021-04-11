مسؤول أفغاني: يمكننا السيطرة على أراضينا دون دعم لكن بصعوبة

ذكر مسؤول أفغاني بارز في مقابلة مع وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، أن قوات الأمن الأفغانية ستكون قادرة على السيطرة على أراضيها الحالية، ضد هجمات محتملة لحركة طالبان، إذا غادرت القوات الدولية البلاد، لكن "بصعوبة".

وقال داوود ناجي، كبير المستشارين السياسيين لمجلس الأمن الوطني الأفغاني، ردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش بإمكانه السيطرة على أرضه "نعم، لكن بصعوبة جدا".

وأضاف المسؤول أن القوات المسلحة في البلاد استعدت لأن تكون أكثر كفاءة واستدامة في الاستعداد لانسحاب محتمل للقوات الأمريكية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي(ناتو) في الأول من مايو المقبل.

وكانت القوات الأمريكية قد قلصت بالفعل دعمها ولم تشارك القوات الأفغانية في الهجمات منذ أن وقعت واشنطن على اتفاق بشأن انسحاب القوات الدولية، مع حركة طالبان في فبراير العام الماضي.

وقال ناجي إنه في العام الماضي "كثفت طالبان هجماتها لتوسيع أراضيها، لكنها فشلت. وأثبتت قوات الأمن الأفغانية أنها قادرة على مواصلة القتال بدون قوات أجنبية.

وأضاف أنه في الأشهر الستة الماضية، غيرت القوات الأفغانية أساليب القتال بإعادة نشر قوات برية وتقليص التسلسل القيادي وزيادة التنسيق وتعيين قادة عسكريين على قدر عال من الدوافع والمهارة.

وتراجع الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة جو بايدن حاليا الاتفاق مع طالبان، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.