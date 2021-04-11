مسؤول: تطعيم جنود الجيش الألماني بالولايات المتحدة ضد كورونا بأقصى سرعة ممكنة

أعلن مسؤول بارز بالجيش الألماني، أن قريبا جدا سيكون جميع الجنود الألمان المتمركزين في الولايات المتحدة الأمريكية تلقوا لقاح كورونا.

وقال الكولونيل هلموت فريتسشه، القائد العام المسؤول عن فرق الجيش الألماني بالولايات المتحدة الأمريكية/وكندا لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إنه حتى نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري "سيكون جميع الجنود والعاملين بالخدمة المدنية التابعين للجيش الألماني بالولايات المتحدة الأمريكية حصلوا على التطعيم الكامل (ضد كورونا)".

وأضاف قائلا: "القوات الأمريكية تتعامل مع قواتنا تماما مثلما تعامل جنودها. وإننا في غاية الامتنان لأصدقائنا الأمريكيين على هذا السخاء الهائل".

وبحسب تصريحات فريتسشه، فإن أغلب الجنود الألمان وذويهم في الولايات المتحدة الأمريكية حصلوا على كلا جرعتي اللقاح بالفعل، وأضاف قائلا: "خلال أسبوعين تقريبا سيكون نحو 100 بالمئة من الألمان قد تلقوا اللقاح"، موضحا أن الأمر يتعلق بما يتراوح بين 1200 و1500 شخص.

وأشار فريتسشه إلى أن أفراد أسر الجنود حصلوا غالبا على اللقاحات عن طريق متاجر المستلزمات الطبية "دون أية مشكلات وبشكل أقل تعقيدا مما عليه الوضع في ألمانيا".