توتال توقع اتفاقات مع أوغندا بشأن مشروع للنفط في شرق أفريقيا

وقعت شركة توتال الفرنسية للنفط والغاز اتفاقات مع مسؤولين أوغنديين لمشروع تنمية نفطي لتحويل تلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إلى منتج ومصدر رئيسي للنفط الخام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاحد أنه وفقا لبث مراسم حضرها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والرئيسة التنزانية سامية حسن صولحو، كان المدير التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان من بين الذين وقعوا على الاتفاقيات اليوم الأحد.

وتعرضت الاتفاقيات لتأخيرات متعددة منذ الاكتشافات التجارية الأولى قبل 15 عاما.

وكان من بين المشاركين أيضا شركة سينوك أكبر شركة صينية لإنتاج النفط والغاز، وشركة النفط الوطنية الأوغندية.

كانت شركة النفط الأوغندية توقعت الخميس الماضي أن يتم الإعلان عن قرار نهائي للاستثمار فيما يتعلق بخط الأنابيب اليوم الأحد.

ووصف بويان توقيع الاتفاقيات بأنها مرحلة فارقة تاريخية للعمل الإنتاجي وأن خط أنابيب التصدير سيجتذب استثمارات بأكثر من عشرة مليارات دولار.

وقال إنه " مشروع تنموي كبير للغاية، واحد من أكبر المشروعات التي سيتم تطويرها في هذه القارة"، على الرغم من أنه مجرد بداية لعملية ستشهد تدفقا للنفط في مطلع عام 2025.