 مدبولي: كروت مجانية للأيتام تسمح لهم بارتياد مراكز الشباب دون مقابل - بوابة الشروق
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مدبولي: كروت مجانية للأيتام تسمح لهم بارتياد مراكز الشباب دون مقابل

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 9:46 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الشباب والرياضة، ستبدأ في توزيع كروت مجانية للأيتام من النشء والشباب، تسمح لهم بارتياد مراكز الشباب المنتشرة على مستوى قرى ومحافظات الجمهورية.

وقال مدبولي، في كلمة خلال احتفالية يوم اليتيم، مساء اليوم الأحد، إن هذه الكروت ستسمح لهم بممارسة الأنشطة الرياضية كافة مجانا ودون مقابل، في خطوة من وزارة الشباب والرياضة لتشجيع أبناء مصر على ممارسة الرياضة، إذ عملت خلال الفترة الأخيرة على الإسهام في التنشئة الصحيحة لهم.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، احتفالية يوم اليتيم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

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