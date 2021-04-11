وزيرة الثقافة: الرئيس التونسي كان سعيدا بتواجده لأول مرة داخل دار الأوبرا

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الرئيس التونسي قيس سعيد شهد اليوم احتفالية دار الأوبرا، موضحة أن اليوم يعتبر تدشين لإعلان الرئيس بأن عام 2021/2022 عام الثقافة المصرية التونسية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الفنان لطفي بوشناق والفنانة ريهام عبدالحكيم أحيا الحفل، ذاكرة أن الرئيس التونسي أبدى إعجابه الشديد بالاحتفالية.

وأوضحت أن الحضور كان غالب عليه الجانب التونسي مع المصري، مضيفة أن الرئيس والوفد التونسي المصاحب له حضروا الحفل سريعًا لقدوم موعد سفرهم لبلادهم وانتهاء زيارتهم لمصر.

وأشارت إلى تفقد الرئيس التونسي لدار الأوبرا أثناء دخوله على عجالة، نظرًا لضيق الوقت، لافتة إلى الاطلاع الكبير الرئيس قيس سعيد على تاريخ الفن المصري والذي ظهر أثناء حديثه عن الأوبرا المصرية القديمة والحديثة.

وذكرت أن الرئيس التونسي كان سعيدًا بتواجده لأول مرة داخل دار الأوبرا، مشيرة إلى التباحث حول المستهدف من عام الثقافة التونسية المصرية للتحرك فورًا في تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.