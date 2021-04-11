تمارين الدراجة الثابتة خلال جلسات الغسيل الكلوى يحمي القلب

أكدت الأبحاث الطبية الحديثة أن ممارسة مريض الفشل الكلوى للنشاط الحركى بواسطة الدراجة الثابتة أثناء جلسات الغسيل الكلوى يساعد بصورة كبيرة فى تحسين صحة القلب.

ووفقا للبحث الذى أجري فى جامعة "ليستر" فى بريطانيا، يمكن أن يؤدى ركوب الدرجات الثابتة مع ممارسة نشاط حركى متوسط أثناء جلسات الغسيل الكلوى، إلى المساعدة بصورة ملموسة فى حماية قلوب مرضى الفشل الكلوى.

فقد أجريت الأبحاث على مجموعة من مرضى الفشل الكلوى تم إخضاعهم لممارسة نشاط رياضي معتدل الشدة لمدة بلغت 30 دقيقة على الدراجة الثابتة خلال جلسات غسيل الكلوى المنتظمة.

وكان عدد من الدراسات السابقة قد اشار إلى أن جلسات الغسيل الكلوى يمكن أن تتسبب فى حدوث ندبات فى القلب على المدى الطويل، والذى يمكن أن تؤدي إلى حدوث قصور وظائف القلب مع مرور الوقت.

بعد ستة أشهر ، تم تقييم قلوب المشاركين بفحص التصوير بالرنين المغناطيسي ومقارنتها التصوير السابق للدراسة.. وأظهر المرضى الذين قاموا بممارسة نشاط حركي تحسنًا في العديد من جوانب صحة القلب

وكانت قلوبهم أشبه بالحجم "الطبيعي"، وكان لديهم تندب أقل، ونسب تصلب أقل في الأوعية الدموية الرئيسية.

كما أظهرت التحاليل توفيرًا في تكاليف الرعاية الصحية بأكثر من 1,400 جنيه إسترليني لكل مريض، والتي، عند موازنتها مع تكلفة معدات التمرين، يمكن أن تؤدي إلى توفير كبير في الخدمات الصحية الوطنية (NHS) .