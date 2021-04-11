 الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن فيصل آل سعود - بوابة الشروق
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الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن فيصل آل سعود

الأمير بندر بن فيصل بن سعود
الأمير بندر بن فيصل بن سعود
واس
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 5:48 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 5:48 م

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، على أن يتم صلاة الجنازة عليه غدًا الاثنين.

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