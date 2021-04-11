مسلحون يهاجمون منشآت للإغاثة الإنسانية في شمالى نيجيريا

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هاجم مسلحون منشآت إغاثة إنسانية ومستشفى محليا في بلدة شمالي نيجيريا، حسبما قالت منظمات إغاثة وزعماء بالبلدة اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا في الهجوم.

واجتاح رجال مسلحون بلدة داماساك في ولاية بورنو على ظهر شاحنات ودراجات نارية يوم أمس السبت. وقال المجلس النرويجي للاجئين في بيان إنهم هاجموا مجمعات لمنظمات إغاثة، ونهبوا المنشآت وأضرموا النيران فيها.

وقال إريك باتونون مدير المجلس في نيجيريا إن "هجوم الأمس الوحشي هدد عملنا وعرض حياة الكثير من عمال الإغاثة للخطر".

وذكر باتونون أنه "لحسن الحظ، نجا موظفونا الخمسة المقيمون في بلدة داماساك دون أن يلحق بهم أذى. غير أن الجناة نجحوا في إشعال النيران في دارنا للضيافة وتدمير إمدادات الإغاثة المنقذة للحياة، بما في ذلك مركبات تستخدم لتوصيل المساعدات".

وقال موسى كولو، وهو أحد أفراد المجتمع المحلي بالبلدة إنه "إلى جانب المنشآت الإنسانية، هاجموا أيضا مركزا للشرطة ومستشفى حيث استولوا على إمدادات طبية".

وأضاف كولو أنه يعتقد أن المهاجمين عادوا إلى غابتهم بما نهبوه من معدات وأغذية .