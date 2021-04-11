زيارة مرتقبة لجون كيري إلى الصين

يعتزم المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، للسفر إلى الصين خلال الأسبوع المقبل، في مساعٍ للتعاون في ملف التغير المناخي، وسط توترات تشهدها العلاقة ما بين البلدين.

ووفقا لما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنه من المتوقع أن يسافر كيري إلى شنجهاي للالتقاء بمسؤولين صينيين لإجراء مباحثات بالشأن، وفقا لموقع قناة "الحرة" الإخباري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي اشترط عدم الكشف عن اسمه، فإن كيري يعتزم مقابلة نظيره المبعوث الصيني بشأن المناخ، شي زينهوا، ولا يزال من الممكن أن يتم إلغاء الزيارة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن كيري وشي باشرا بالفعل مناقشاتهما، إلا أن متحدث باسم الوزارة قال إن الخارجية ليس لديها "سفر للإعلان عنه في هذا الوقت".

ووفقا لما نقل موقع "آكسيوس" الأمريكي، فقد تعهدت الصين العام الماضي بالحد من انبعاثاتها الكربونية بحلول عام 2060، وأن تصل إلى الذروة في هذا الشأن قبل حلول عام 2030، إلا أنها لم تقدم تفاصيل حول الآلية التي ستتبعها.

وكان كيري قد قال في مناسبة لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن الصين ربما تستطيع الوصول إلى تلك الذروة بحلول عام 2025.

ويأتي الاجتماع الأمريكي الصيني المرتقب بعد جولة اجتماعات تم عقدها ما بين الطرفين في ولاية آلاسكا، في مارس الماضي.

وكانت الحكومة الأمريكية قد صعدت انتقاداتها وضغوطها على الحكومة الصينية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بالأخص في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع دبلوماسيين صينيين في آلاسكا.

وفي 20 مارس، قالت الولايات المتحدة إنها أنهت يومين من المناقشات "الصعبة" ولكن "البناءة" مع الصين، غداة سجال في مستهل المحادثات كشف اختلاف وجهات النظر بين القوتين العظميين، وشكل مؤشرا على حقبة صعبة مقبلة.