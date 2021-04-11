ضبط متهم بحوزته مخدرات في الإسكندرية

ضبط أجهزة وزارة الداخلية، عاطل بحوزته مخدرات بالإسكندرية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط "كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان" بحوزة عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه- وذلك حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون 150 ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة؛ لمباشرة التحقيقات.