 ضبط متهم بحوزته مخدرات في الإسكندرية - بوابة الشروق
الأحد 11 أبريل 2021 2:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

ضبط متهم بحوزته مخدرات في الإسكندرية

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 2:07 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 2:07 م

ضبط أجهزة وزارة الداخلية، عاطل بحوزته مخدرات بالإسكندرية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط "كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان" بحوزة عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه- وذلك حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون 150 ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة؛ لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك