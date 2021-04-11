الهند تحظر تصدير عقار ريمديسيفير في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، حظر تصدير عقار ريمديسيفير لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن السلطات القول إنه تم حظر عقار ريمديسيفير والمكونات الدوائية له لحين استقرار الوضع الوبائي في البلاد.

وقالت الحكومة في بيان إن الهند تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما أدى لارتفاع الطلب على عقار ريمديسيفير لعلاج المصابين بالفيروس.

وأضافت أن هناك احتمالية لمزيد من ارتفاع الطلب على العقار خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت اليوم تسجيل 152 ألفا و879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 13 مليون و358 ألفا و805 حالات إصابة