تقرير: مونتينيجرو تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لسداد قرض صيني قيمته مليار دولار

طلبت مونتينيجرو (الجبل الأسود) من الاتحاد الأوروبي المساعدة لسداد قرض بقيمة مليار دولار للصين مقابل مشروع طريق سريع غير مكتمل أثر سلبا على المالية العامة للبلاد، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

ونقلت الصحيفة عن وزير مالية مونتينيجرو ميلويكو سبايتش قوله إن المساعدة في إعادة تمويل القرض "يجب أن تكون قرارا سهلا" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مضيفا "هذا فوز صغير ولكنه سهل بالنسبة لهم. إنه سهل المنال".

وقالت الصحيفة إن الصين تمتلك ربع ديون مونتينيجرو . ويحين استحقاق أول قسط من القرض في يوليو، على الرغم من أن المشروع تعرض لتأخيرات كبيرة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

ووقعت مونتينيجرو الاتفاق في عام 2014 مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، حسبما أفاد التقرير. ونقلت الصحيفة عن سبايتش قوله إن أول 41 كيلومترا (26 ميلاً)، ربع الطول الإجمالي للطريق، تتكلف 20 مليون يورو (24 مليون دولار) للكيلومتر.

وأضاف الوزير أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساعدة ولكن ليس من الواضح كيف يمكن القيام بذلك نظرا لأن الدين غير متناسب مع حجم اقتصاد مونتينيجرو، كما أن مشروع الطريق السريع لا يفي بمعايير التكتل الأوروبى .