دعوات نسائية موريتانية لإنشاء هيئة عليا معنية بقضايا المرأة

دعت الموريتانيات إلى إنشاء هيئة عليا معنية بقضايا المرأة الموريتانية، من أجل حماية المكتسبات التي وصلت إليها والسعي للحصول على المزيد.

وأكدن خلال أول مهرجان للمرأة الموريتانية أشرفت السيدة الموريتانية الأولى مريم الداه على إطلاقه في قصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وجاءت الدعوة خلال عريضة مطلبية قدمتها المشاركات في هذا المهرجان وأكدن فيها على أهمية إنشاء هيئة عليا معنية بقضايا المرأة الموريتانية، والعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، ونشر الوعي بأهمية مشاركتهن بصورة فاعلة في الحياة السياسية، وتعزيز اهتمام المرأة بقضايا الشأن العام.

ويضم المهرجان الأول من نوعه كافة الطيف السياسي والجمعوي الوطني، تحت شعار: "نتحد، نعمل، ننجح"، ويهدف إلى تأسيس تجمع نسوي وطني يكون بمثابة آلية وطنية معنية بالتمكين للمرأة، وطرح كافة مشاكلها على الجهات المعنية.

وأكدت خديجة ذي النورين المتحدثة باسم التجمع النسائي في كلمة بالمناسبة، أن العمل على التلاقي والتفاهم بين مكونات المجتمع منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، واهتمام حرمه الدكتورة مريم الداه، بطرح مشاكل المرأة في كل المناسبات، ساهم كثيرا في بلورة فكرة تنظيم مهرجان المرأة الموريتانية الكبير.

وأشارت إلى أن فكرة المهرجان تبلورت بين نسوة آثرن التنويه بهذا التوجه، ومحاولة جمع النساء الموريتانيات بعيدا عن التخندق السياسي والفئوي من أجل تمكينهن على كافة المستويات.

وقالت إن قناعة النساء الموريتانيات بوعي السيدة الأولى ونظرتها الحكيمة والثاقبة بأهمية دور المرأة في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، وتمكينها من الإسهام في مراكز صنع القرار وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، أمور جعلت النساء يعلقن آمالا كبيرة لتذليل الصعاب التي قد تعيق عطاء المرأة الموريتانية بشكل عام بغض النظر عن توجهها السياسي أو الإيديولوجي.