الأمير أندرو: الملكلة إليزابيث غارقة في أفكارها منذ وفاة زوجها

قال الأمير أندرو حفيد الملكة إليزابيث الثانية إنها تشعر "بفراغ كبير" بعد وفاة زوجها الأمير فيليب عن 99 عاماً الجمعة.



وقال الأمير أندرو لوسائل إعلام بريطانية في وندسور، غرب لندن "إنها غارقة في أفكارها، هذا ما يمكنني قوله".



وأضاف: "أنها تصف ذلك بالفراغ الكبير"، معتبراً أن الملكة التي تحتفل بعيد ميلادها الخامس والتسعين في 21 أبريل شخصية "متماسكة بشكل لا يصدق".



وتابع: "نحن، أفراد الأسرة المقربين، مجتمعون حولها للتأكد من أننا موجودون لدعمها" لكن ما حصل "خسارة كبيرة".



وأشار إلى أن الأمير فيليب "كان رجلاً مميزاً، لقد أحببته كما يُجدر لأب أن يُحب، لقد كان هادئاً للغاية، إذا كانت لديك مشكلة سيفكر فيها.. لقد كان شخصاً يمكنك دائماً اللجوء إليه، وكان دائم الإصغاء".



وتوفي الأمير فيليب، الجمعة، قبل شهرين من عيد ميلاده المئة في قلعة ويندسور، حيث تقام له جنازة خاصة السبت بسبب فيروس كورونا.