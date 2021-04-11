أعلن مسؤول إندونيسي، اليوم الأحد، أن حوالي 936 معلمًا في منطقة بانجكا الإندونيسية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 بالتزامن مع تخطيط الحكومة بإعادة فتح المدارس في جميع أنحاء إندونيسيا يوليو المقبل.



وقال المتحدث باسم فرقة العمل الخاصة بفيروس كورونا في إندونيسيا "بوي ياندرا" - بحسب وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية - إن إجمالي متلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 يبلغ عددهم ألفا و200 معلم، حيث استهدفتهم حكومة المقاطعة لتحصينهم باللقاح.



وأوضح أن المعلمين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح يعملون في مدارس رياض أطفال ومدارس ابتدائية ومدارس إعدادية.



ومن المقرر أن يستمر برنامج التطعيم غدًا الاثنين، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 أبريل الجاري.