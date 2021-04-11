القوات الهندية تقتل 5 يشتبه في أنهم من المسلحين في كشمير

قتلت قوات هندية خمسة مسلحين من المشتبه بهم، بينهم مراهق، في تبادل لإطلاق النار بالشطر الهندي من كشمير، وفق ما ذكرته الشرطة اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إن الاشتباكات المتتالية بدأت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت بعد أن طوقت القوات قريتين في منطقتي شوبيان، وبيجبارا جنوبي كشمير عقب تلقي معلومات تفيد بأن مسلحين مناهضين للهند يختبئون هناك، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال المفتش العام للشرطة فيجاي كومار، للصحفيين إن ثلاثة مسلحين قتلوا، وأصيب جنديان في شوبيان.

وأضاف أن القوات عثرت على بندقية، ومسدس بالموقع.

وكان أحد المسلحين القتلى مراهقا انضم للمسلحين قبل أيام قليلة، وفقا للمسؤولين.

وقال كومار إنه جرت عدة محاولات لاستسلام المسلحين المحاصرين، لكنهم رفضوا، مضيفا أن القوات الهندية قتلت مسلحين اثنين آخرين في ثاني اشتباك في بجبهارا.

حيث قتل ما لا يقل عن 15 مسلحا وشرطيا وجنديا حتى الآن هذا الشهر.