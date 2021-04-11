العراق: غدا المتمم لشهر شعبان والثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلنت الهيئة العليا لثبوت الرؤية الشرعية بالعراق أن يوم غد الاثنين، هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ذكرت ذلك، اليوم الأحد، الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.