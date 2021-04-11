وزير الزراعة يبحث مع محافظ أسوان تنمية الإنتاج الحيواني والسمكي

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، دعم الاستثمار الزراعي بالمحافظة، ووسبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للوزارة في أسوان.

وشهد "القصير"، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة، ووقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، البروتوكول مع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث يهدف البروتوكول لتنمية الإنتاج الحيواني أو السمكي أو الداجني، بجانب تنفيذ عمليات تصنيع أو خدمات علي منتجات زراعية أو غيرها.

وأشاد "عطية"، بالمساعي المشتركة بين وزارة الزراعة والمحافظة لإستغلال المساحات والأراضي المتاحة والمتواجدة داخل نطاق المحافظة، والتي تقع تحت ولاية الهيئة العامة للتعمير لطرحها للاستصلاح والاستزراع للتوسع في إقامة المشروعات الكبرى وخاصة التي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية والقدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية والدولية وبما يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي.

وأوضح محافظ أسوان، أنه بموجب هذا البروتوكول ستقبل أجهزة المحافظة المختصة طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات استصلاح واستزراع، وكذلك المشروعات المرتبطة بهذا المجال واستيفاء كافة الإجراءات القانونية لإقامة هذه المشروعات والحصول على الموافقات اللازمة له وصولا لمرحلة العقد التي تختص بها الهيئة باعتبارها صاحبة الولاية علي هذه الأراضى وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة.

يذكر أن برتوكول التعاون يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية بإتاحة بيئة زراعية بجودة عالية، مع تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه من خلال تطوير المحاصيل الحقلية والبستانية وتطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية والداجنة، وكذلك رفع القيمة المضافة للمحاصيل من خلال المشروعات المتكاملة "زراعي وإنتاج حيواني وإنتاج داجني والتصنيع الزراعي.