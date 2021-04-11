أول ظهور مشترك لملك الأردن والأمير حمزة منذ الأزمة

نشر الديوان الملكي الأردني صورا للملك عبد الله الثاني وعدد من الأمراء، من بينهم ولي عهده السابق الأمير حمزة، أثناء زيارة أضرحة ملكية في ذكرى تأسيس الدولة.



ونشرت هذه الصور في تغريدة على حساب الديوان الملكي على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويعد هذا أول ظهور علني للأمير حمزة بصحبة العاهل الأردني منذ الأزمة الأخيرة بعد أن أرسل الأمير حمزة رسالة مصورة إلى بي بي سي تحدث فيها عن وضعه قيد الإقامة الجبرية عقب إعلان السلطات اعتقال عدد من المسؤولين بتهمة محاولة "تهديد أمن الدولة".



لكن الملك عبدالله الثاني طلب من عمه الأمير حسن التدخل لإنهاء الخلاف مع ولي عهده السابق ثم أصدر بعد ذلك رسالة قال فيها إن ولي العهد السابق في رعايته.