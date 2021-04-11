تبتيون في المنفى حول العالم ينتخبون رئيسا جديدا للإدارة المركزية

صوّت تبتيون يعيشون في المنفى في أنحاء العالم، اليوم الأحد، لانتخاب زعيم جديد وحكومة في المنفى مقرها بلدة دارامسالا الواقعة شمال الهند.
ولم تعترف أي دولة بحكومة المنفى ولكنها تتمتع بنفوذ بين أكثر من 130 ألفا من التبتيين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الهند ونيبال وبوتان.
وعاش الدالاي لاما وآلاف التبتيين في المنفى منذ أن فر الزعيم الروحي للتبت إلى الهند في عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني.
وقال وانجدو تسيرينج بيسور ، رئيس لجنة الانتخابات التبتية ، للصحفيين إن حوالي 83 ألف ناخب مسجل في 26 دولة صوتوا لانتخاب رئيس جديد للإدارة المركزية التبتية (سيكيونج) وبرلمان.
واصطف الناخبون في مراكز الاقتراع في مستوطنات التبت في جميع أنحاء الهند وسط إجراءات أمنية صارمة ضد "كوفيد 19" ، حسبما أفادت إذاعة صوت التبت وحكومة المنفى على مواقعيهما الإلكترونيين.
ومن المقرر أن تعلن النتائج في منتصف مايو.