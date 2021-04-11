أمن أسوان يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات عائلية

نجحت أجهزة الامن بأسوان، مساء اليوم فى فض مشاجرة وقعت بمدينة كوم امبو بين عائلين بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكان اللواء عصام عثمان مدير امن أسوان، تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتى أبو دقن والحجيرات لخلافات الجيرة، استخدم فيها الأسلحة البيضاء.

على الفور دفعت أجهزة الأمن بتعزيزات أمنية بقيادة الرائد عمرو علام رئيس مباحث كوم أمبو، نجحت فى فض المشاجرة والتى أسفرت عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم الى مستشفى كوم امبو العام وهم" محمد عبد القادر ومحمود احمد عبد القادر واحمد عبد القادر من عائلة ابو دقن و شاذلي احمد ابراهيم من عائلة الحجيرات.

ودلت التحريات أن المشاجرة استخدم فيها الشوم والسنج وذلك بسبب خلافات الجيرة.. ونجحت أجهزة الأمن فى القبض على 6 أشخاص نسبت لهم اندلاع الأحداث.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.