محافظ جنوب سيناء يسلم ماكينات خياطة بخصم 50% للحاصلات على الدورة التدريبية

سلم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، 27 ماكينة خياطة حديثة متعددة الغرز للمتدربات الحاصلات على تدريب الدورة التدريبية علي ماكينات الخياطة، كما قدم المحافظ شهادات تقدير لهن لاجتيازهن التدريب، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتورة هناء ندا، مسئول وحده تكافؤ الفرص بالديوان العام للمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تدريب عدد من السيدات على الخياطة خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر 2020، وجرى خصم 50% من ثمن ماكينة الخياطة لهن نظرًا لاجتيازهن الدورة التدريبية بنجاح.

وأوضح المحافظ أن هذه الدورة مجانية، وتعد نواة لإقامة المشروعات متناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للسيدات، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأكد أن إحدى الشركات وفرت 10 ماكينات حياكة حديثة متعددة الغرز، وتوفير مدرب ومدربة على أعلى مستوى، ومنح خصم يصل إلى 50% على قيمة الماكينة للمتدربات الراغبات في الحصول على ماكينة حياكة حديثة، مع تقديم شهادات خبرة في مجال الحياكة.

وأكد المحافظ أنه سيجري متابعة السيدات الحاصلات على ماكينة الخياطة من قبل وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، لتقديم الدعم لهم، والاستمرار على تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

جدير بالذكر أن وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام جنوب سيناء، نظمت دورة تدريبية بمدينة طور سيناء، لتدريب السيدات والفتيات على أساسيات القص والحياكة، وكيفية التعامل مع موديلات ماكينات الخياطة الحديثة، بمشغل التدريب بمدينة طور سيناء خلال شهر نوفمبر الماضي .