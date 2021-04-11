صحيفة «عمان»: تأثيرات جائحة كورونا انعكست على كل قطاعات الحياة

ذكرت صحيفة "عمان" الصادرة في سلطنة عمان اليوم الأحد، أن العالم يعيش بسبب جائحة كورونا، لحظات صعبة جدًا لم يشهد لها مثيلا منذ أكثر من قرن من الزمان، حيث انعكست تأثيرات الجائحة على كل قطاعات الحياة ومن بينها القطاع الاقتصادي الذي تأثر كثيرًا وأثر على حياة الناس المعيشية.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (أمان اجتماعي للجميع) - أنه مع اشتداد موجات الوباء، الواحدة بعد الأخرى، فرضت الدول إجراءات احترازية للوقاية من الوباء، تسببت في إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة، وأثر كل ذلك على الجانب الاقتصادي وعلى المشروعات المتوسطة والصغيرة .. مؤكدة أنه لم تستثن أي دولة من هذه التأثيرات التي طالت الجميع.

وتابعت "تصادفت جائحة كورونا مع وجود أزمة مالية في المنطقة بسبب تراجع أسعار النفط التي أثرت هي الأخرى على الكثير من تفاصيل الاقتصاد، وكان تأثيرها في السلطنة كبيرًا وتسببت في عجوزات مالية قدرت بالمليارات كما تسببت في مديونيات ضخمة".

وأشارت الصحيفة إلى إطلاق سلطان عمان خلال الأشهر الماضية الكثير من الحزم التحفيزية للاقتصاد العماني بهدف دعمه ليستطيع الصمود أمام تداعيات الأزمة ، ومنها الحزمة الجديدة من مبادرات الحماية الاجتماعية والتي تضمنت تقديم تسهيلات مالية بدون فوائد أو رسوم للعاملين لحسابهم الخاص في أعمال مثل البيع والخدمات المتنقلة والأعمال المنزلية وأصحاب سيارات الأجرة ومشروعات المرأة والعاملين في مجالات الصيد بالإضافة الى توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل «صفر%» من 93 سلعة إلى 488 سلعة.

وأكدت أن كل هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تقليل الأثر المالي والاقتصادي على الأفراد وعلى مؤسساتهم سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو حتى على الأفراد العاديين الذين يعملون بشكل مفرد.