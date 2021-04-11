 أمين عام الحزب الشيوعي الفرنسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2022 - بوابة الشروق
الأحد 11 أبريل 2021 5:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

النتـائـج تصويت

أمين عام الحزب الشيوعي الفرنسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2022

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 4:48 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 4:48 م

أعلن "فابيان روسيل" الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا عام 2022.

 

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأحد، أنه تم التصويت على ترشح "روسيل" لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2022 بأغلبية كبيرة من الحزب الشيوعي الفرنسية (أكثر من 73% ) من أكثر من 800 عضو في الحزب الشيوعي الفرنسي.

 

وأضاف الراديو أن أعضاء الحزب عقدوا مؤتمرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس للتصويت على المرشح الرئاسي للحزب.

 

وكانت السياسية الفرنسية "مارين لوبان" زعيمة تيار اليمين المتطرف قد أعلنت مؤخرا أنها ستخوض الانتخابات الرئاسية في 2022، معربة عن اعتقادها بأن فوزها أمر محتمل جداً.

 

يذكر أن الرئيس الفرنسي الحالي "إيمانويل ماكرون" فاز على "لوبان" في انتخابات عام 2017، بعد مواجهته في جولة الإعادة مارين لوبان.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك