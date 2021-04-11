وزير التعاون الإيراني يصل إلى بغداد

وصل وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني محمد شريعتمداري إلى بغداد فجر اليوم الأحد لإجراء محادثات مع الجانب العراقي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي القول إن جدول أعمال الزيارة يتضمن التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تشمل عدة مجالات.

وذكر أن الوزير الإيراني سيلتقي فضلا، عن نظيره العراقي، عددا آخر من المسؤولين العراقيين من بينهم وزير المالية.

ومن المقرر أن يجري وزير التعاون الإيراني زيارات عمل إلى عدد من محافظات جنوبي العراق، بما في ذلك كربلاء.