مانشستر يونايتد يسعى للثأر من هزيمته الثقيلة في ضيافة توتنهام

ليستر سيتي يواجه وست هام.. بيرنلي يستضيف نيوكاسل.. وأرسنال يلاقي شيفيلد..

تستأنف اليوم منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بأربع مباريات قوية، سيكون أبرزها وأقواها مواجهة مانشستر يونايتد أمام مضيفه توتنهام في الخامسة والنصف مساءً على ملعب وايت هارت لين، فيما يلتقي بيرنلي مع نيوكاسل يونايتد في الواحدة ظهرًا، ويلتقي ليستر سيتي مع وست هام في الثالثة وخمس دقائق عصرًا، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة أرسنال أمام شيفيلد يونايتد في الثامنة مساءً.

ففي أهم مباريات اليوم، وبعد خسارته القاسية ذهاباً على أرضه بنتيجة 1-6، يبحث مانشستر يونايتد، المرتاح في مركزه الثاني بفارق 4 نقاط عن ليستر الثالث، عن تحقيق الثأر من توتنهام، ومدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، حينما يحل ضيفا على النادي اللندني المتخلف حالياً بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع.

وطلب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد من لاعبيه، التحلي بالهدوء وعدم الرد على الاستفزازات في مواجهة توتنهام.

وقال سولسكاير: «أعتقد أن اللاعبين يتذكرون تلك المباراة بكثير من الألم، حيث جرحت الهزيمة كبرياء الفريق.. استعداداتنا قبل انطلاق الموسم كانت قصيرة».

وختم مدرب اليونايتد «أثق أن بعض اللاعبين يريدون إثبات أننا نستطيع الأداء بشكل أفضل من المباراة السابقة».

ويدخل يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما قطع أكثر من نصف الطريق نحو نصف نهائي الدوري الأوروبي، بفوز فريق المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على غرناطة الإسباني 2-0، الخميس، خارج ملعبه.

على الجانب الأخر يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، أن فوز فريقه على مانشستر يونايتد في الدور الأول لن تؤث على مباراة الفريقين اليوم، مشددًا على أن المباراة لن تكون سهلة.

في مباراة أخرى اليوم، يحل ليستر سيتي ضيفًا على وست هام، وكان الانتقال إلى وست هام على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد بمثابة حياة جديدة لجيسي لينجارد، إذ سجل 6 أهداف في 8 مباريات في الدوري حتى الآن.

وسمح هذا التألق لابن الـ28 عاماً بالعودة إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي، وعزز حظوظه في أن يكون موجوداً مع «الأسود الثلاثة» الصيف المقبل في كأس أوروبا.

وشدد لينجارد على ضرورة «المحافظة على تركيزنا في كل مباراة؛ تنتظرنا سلسلة صعبة من المباريات، لكن الشبان جاهزون، وسنتحضر للمباراة المقبلة».

وفي المباريات الأخرى، يحل آرسنال الذي فرط الخميس بفوز على ضيفه سبارتا براغ التشيكي، في ذهاب دور الثمانية لـ«اليوروباليج»، بتلقيه هدف التعادل في الوقت القاتل، ضيفاً على شيفيلد يونايتد، وهو يدرك أنه فقد منطقياً أي أمل بالمشاركة القارية الموسم المقبل من خلال الدوري، بما أنه يحتل المركز العاشر، بفارق 9 نقاط عن جاره تشيلسي الخامس.