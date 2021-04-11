نقيب الصحفيين يدعو مجلس النقابة للاجتماع لتشكيل هيئة المكتب غدا

دعا نقيب الصحفيين ضياء رشوان مجلس النقابة للاجتماع ظهر غد الإثنين؛ لتشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال يقررها المجلس.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين أصدر بيانا بخصوص المذكرة التي تقدم بها 4 من أعضاء مجلس النقابة له للقيام بما أسموه "إنفاذ قانون النقابة ولائحتها"، بعقد اجتماع المجلس لتشكيل هيئة المكتب في مدى لا يتجاوز 3 أيام من انتهاء الانتخابات، وأنه بعد أسبوع من انتهاء الجمعية العمومية "لم يعد من المقبول في بداية هذه الدورة الجديدة بتجاوز قانون النقابة وانتهاكه".

وطمأن نقيب الصحفيين الزملاء الأربعة على قرب الدعوة لانعقاد اجتماع المجلس، متمنيا منهم ومعهم بقية أعضاء المجلس، بعد أن يفرغوا فيه من التشكيل الديمقراطي لهيئة المكتب واللجان، أن يكونوا على قدر ثقة وتوقع أعضاء النقابة، أداء وفعلا وليس فقط كتابة وبلاغة، بحسب تعبيره.

وكان 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين تقدموا بطلب إلى النقيب ضياء رشوان، لدعوة مجلس النقابة للانعقاد لتشكيل هيئة المكتب خلال ٤٨ ساعة إعمالا لنص قانون النقابة ولائحته الداخلية التي تنص على انعقاد أول جلسة في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية وفي مدى لا يتجاوز 3 أيام.