وفاة شاب أثناء هروبه من الشرطة بعد مداهمة حفل ينتهك قواعد مكافحة كورونا في بلجيكا

سقط شاب "21 عاما" من نافذة مما أدى لوفاته في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وذلك أثناء محاولته الهروب من رجال الشرطة الذين داهموا حفلا صغيرا في فندق في انتويرب .



وكان قد تم استدعاء الشرطة للفندق بسبب شكاوى تتعلق بالضوضاء، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب الادعاء العام. وعندما وصل رجال الشرطة، حاول الثمانية أشخاص الحاضرين الاختباء، وتسلق المتوفى النافذة وسقط.



وحاول المسؤولون إنعاشه لحين وصول خدمات الاغاثة، ولكن كل محاولات إنعاشه فشلت.



وقال مكتب الإدعاء، إنه سوف يأمل بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة.



ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن عمدة انتويرب بارت دي وافير القول: "لقد صدمت بنبأ وفاة شاب الليلة الماضية".



ويذكر أنه من أجل مكافحة فيروس كورونا، يتم تقييد التجمعات التي تضم عدة أشخاص في بلجيكا.



ويمكن تغريم من يتم التأكد من حضورهم حفلات غير قانونية 750 يورو (890 دولار) أو 4000 يورو من منظمي الحفل.