الأرصاد تنشر خريطة الظواهر المتوقعة: طقس بارد ليلا على معظم الأنحاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غدًا الاثنين الموافق 12 أبريل، وحتى يوم السبت المقبل الموافق 17 أبريل الجاري، متوقعة أن يسود طقس لطيف شمالًا حتى القاهرة الكبرى ومعتدل جنوبا نهارًا، وبارد ليلًا على معظم الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تعرض مناطق من جنوب سيناء لنشاط رياح، واضطراب الملاحة على البحر الأحمر، بارتفاع أمواج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 أبريل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 13 أبريل؛ ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة جنوبًا نهارًا، ومائل للبرودة ليلًا.

وأوضحت أنه من المتوقع تعرض مناطق من جنوب سيناء لنشاط رياح، وذلك أيام والثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت، الموافقين 13 و14 و15 و17 أبريل.

وذكرت أنه من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة الموافق 16 أبريل، نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.