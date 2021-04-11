الأردن: وفاة شخص وإصابة 6 آخرين إثر انهيار داخل نفق في محافظة الكرك

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك، وبإسناد من فريق الإنقاذ المائي والجبلي التابع لمركز شهداء البحر الميت في مديرية البلقاء تعاملت فجر اليوم مع وفاة شخص يبلغ من العمر 25 عاما، وإصابة 6 آخرين إثر انهيار أتربة عليهم داخل نفق بمنطقة الغور الصافي.

وحسبما ذكر التلفزيون الأردني، بيّن الناطق الإعلامي، أن كوادر الدفاع المدني عملت على إزاحة الردم وتحرير الوفاة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث بينما أخلت فرق الإسعاف، الوفاة ونقلت الإصابات إلى مستشفى الغور الصافي الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.