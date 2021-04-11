 الخارجية الموريتانية تثمن انتخاب موريتاني على رأس الوحدة الاقتصادية العربية - بوابة الشروق
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الخارجية الموريتانية تثمن انتخاب موريتاني على رأس الوحدة الاقتصادية العربية

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 5:08 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 5:08 ص

ثمنت وزارة الخارجية الموريتانية انتخاب موريتاني على رأس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأفاد بيان للخارجية الموريتانية نشر اليوم في نواكشوط أن انتخاب الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة بإجماع، للسيد محمدي أحمد النية، أمينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمدة خمس سنوات، يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تهدف إلى الدفع بأكبر عدد من الأطر الموريتانية إلى المناصب القيادية في المنظمات العربية والاقليمية والدولية.
وأضافت أن هذا الفوز يشكل انجازا ومكسبا جديدا للدبلوماسية الموريتانية.

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