محو أمية سيوة: نستهدف الوصول إلى صفر أمية مع نهاية 2021

قال محمد يوسف شالي، مدير إدارة محو الأمية بمركز ومدينة سيوة،، إنه من المستهدف الوصول إلى نسبة صفر أمية خلال عام، وذلك بمحو أمية 19% من إجمالي عدد السكان.



وأكد مدير إدارة محو أمية سيوة، أن نسبة 70% من الأمية في الإناث بسبب التسرب من التعليم والهجرة الداخلية، وأشار إلى أنه من المقرر أن تصل نسبة الأمية إلى 7%، وهي نسبة الصفر الافتراضي مع نهاية العام الجاري، موضحا أن جميع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني معنية بالمشاركة في فعاليات محو الأمية بما في ذلك شيوخ القبائل.



كان مركز ومدينة سيوة نظم مؤتمرا تحت عنوان "سيوة بلا أمية.. (علم جارك - صاحبك - قريبك)"، برئاسة العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، حيث أكد الاستعداد لتقديم كل سبل التعاون والدعم من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو "سيوة بلا أمية".